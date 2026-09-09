Махачев: Ян будет увереннее защищаться от борьбы и просто перебивать Двалишвили

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев высказался о третьем поединке между обладателем пояса в легчайшем весе соотечественником Петром Яном и грузином Мерабом Двалишвили.
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