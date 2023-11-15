Депутаты разрешат банкам и биржам аутсорсинг IТ-услуг

Законопроект, который будет регулировать передачу банками на аутсорсинг разработку IT-решений и хранение данных с банковской тайной в облачных сервисах, может быть принят в первом чтении уже 16 ноября, пишут «Ведомости» со ссылкой на директора департамента информационной безопасности (ИБ) Банка России Вадима Уварова.