Инцидент с дзюдоистом Пальчиком, который поцеловал военный флаг, рассмотрит МОК

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что рассмотрит инцидент с израильским дзюдоистом Петром Пальчиком, который после завоевания бронзы на парижской Олимпиаде поцеловал военный флаг, передает ТАСС.
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