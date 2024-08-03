Инцидент с дзюдоистом Пальчиком, который поцеловал военный флаг, рассмотрит МОК

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что рассмотрит инцидент с израильским дзюдоистом Петром Пальчиком, который после завоевания бронзы на парижской Олимпиаде поцеловал военный флаг, передает ТАСС.