Минпросвещения присоединило РГППУ к УрГПУ

Министерство просвещения России приняло решение о присоединении Российского государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ) к Уральскому государственному педагогическому университету (УрГПУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии