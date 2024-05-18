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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зеленский отклонил предложение Макрона об олимпийском перемирии

Владимир Зеленский отклонил призыв президента Франции Эммануэля Макрона об олимпийском перемирии. Ранее Макрон заявил, что намерен добиться прекращения огня во всех текущих конфликтах на время Олимпиады-2024 в Париже.

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