Украинские власти готовятся эвакуировать заблокированных на границе с Польшей водителей большегрузов

Водители украинских фур и цистерн будут в ближайшее время эвакуированы с границы с Польшей. Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Сергей Деркач.
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