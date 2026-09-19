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Не только о футболе

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Батраков против Салаха, дерби «Реала» и самая жаркая игра у Сафонова. Топ-матчи выходных

Батраков против Салаха, дерби «Реала» и самая жаркая игра у Сафонова. Топ-матчи выходных

    Наслаждаемся крутыми клубными афишами, пока не стартовала длительная пауза на игры сборных. Европейский клубный сезон с 21 сентября уйдёт аж на трёхнедельную паузу.

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