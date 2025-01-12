МЧС сформировало федеральный оперштаб по ликвидации ЧП с мазутом

Глава МЧС Александр Куренков и члены федерального оперативного штаба прибыли в Анапу.фото: t.me/opershtab23По поручению президента МЧС создало федеральный оперативный штаб по ликвидации последствий разлива мазута в Черном море, сообщает 12 января пресс-служба ведомства.
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