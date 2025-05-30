Второй офис фонда «Защитники Отечества» открылся в Херсонской области

ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 мая, ФедералПресс. В Каланчаке Херсонской области открылся дополнительный офис фонда «Защитники Отечества», который будет помогать участникам специальной военной операции и их семьям в южных районах региона.
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