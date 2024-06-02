«Три дня назад его там не было». Как нашли тело Павла Карконена в Шотозере в Карелии

За этой трагичной историей целый месяц следила вся Карелия. 2 мая 2024 года 42-летний Павел Карконен и 68-летний Сергей Буккиев вышли в акваторию озера Шотозеро в Пряжинском районе на дюралюминиевой лодке для рыбалки.
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