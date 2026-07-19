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Джуд Беллингем: «Третье место – не то, на что мы рассчитывали, но это все равно лучший результат с 1966 года. Команда заслужила закончить турнир на хорошей ноте»

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем обратился к болельщикам после победы в матче за 3-е место на чемпионате мира против сборной Франции (6:4).

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