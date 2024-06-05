Глава ТПП Шарджи назвал развитие сотрудничества причиной участия ОАЭ в ПМЭФ

Члены Торгово-промышленной палаты Шарджи прибыли на Петербургский международный экономический форум. Председатель ТПП Абдалла Султан Аль Оваис заявил РЕН ТВ, что главной причиной участия его страны в ПМЭФ стало желание укрепить деловое сотрудничество стран в рамках Российского совета ОАЭ.
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