В Китае правильно усвоили уроки Второй Мировой в плане Тайваня

Чем дальше в море – тем больше кажется, что у Тайваня в перспективе большие проблемы. Китай, конечно, не декларирует намерений присоединить островные территории силовым путем, но слова иногда напрочь перечеркиваются делами.
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