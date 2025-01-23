БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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В Китае правильно усвоили уроки Второй Мировой в плане Тайваня

В Китае правильно усвоили уроки Второй Мировой в плане Тайваня

Чем дальше в море – тем больше кажется, что у Тайваня в перспективе большие проблемы. Китай, конечно, не декларирует намерений присоединить островные территории силовым путем, но слова иногда напрочь перечеркиваются делами.

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