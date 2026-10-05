Кардиолог назвал самый полезный для сердца способ приготовить яйца

Не только сами продукты, но и способ их приготовления может влиять на здоровье сердца. Интервенционный кардиолог Крейг Басман считает, что яйца лучше всего варить или готовить пашот.
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