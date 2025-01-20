Фонд «Добровольцы Донбасса» открывает в Перми музей боевой славы

Благотворительный фонд «Добровольцы Донбасса» с гордостью объявляет об открытии нового музея боевой славы, который станет уникальной площадкой для глубокого знакомства молодежи с историей и реалиями боевых действий.
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