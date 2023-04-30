Юрий Дудкин: Воскрешение нацизма в 21 веке: запомним подвиги наших дедов, чтобы не повторить ошибки прошлого

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись военного историка и политолога Юрия Дудкина: 30 апреля 1945 года в 21:50 воины Красной армии водрузили Знамя Победы над Рейхстагом в Берлине! Нацизм и фашизм, коричневая чума 20 века, были повержены советским солдатом!Казалось бы, что это не может более повториться.