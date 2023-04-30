GOLOS.EU

52 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    О каком прошлогоднем успехе судачите господа? Мы просто отступили для перегруппировки. Это не есть отступление и тем ...Америка рассматри...
  • Россиянин
    Я часто начал задавать вопрос: Если сумасшедшие при власти в США, то кто у них в психбольницах тогда? Напрашивается в...Александр Скубчен...
  • Россиянин
    Они же ничего больше не умеют.Елена Маркосян: Б...

Юрий Дудкин: Воскрешение нацизма в 21 веке: запомним подвиги наших дедов, чтобы не повторить ошибки прошлого

Юрий Дудкин: Воскрешение нацизма в 21 веке: запомним подвиги наших дедов, чтобы не повторить ошибки прошлого

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись военного историка и политолога Юрия Дудкина: 30 апреля 1945 года в 21:50 воины Красной армии водрузили Знамя Победы над Рейхстагом в Берлине! Нацизм и фашизм, коричневая чума 20 века, были повержены советским солдатом!Казалось бы, что это не может более повториться.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх