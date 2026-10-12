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Угрозы Туску, атаки на Эр-Рияд, давление на Киев и протесты «тараканов»: что пишут мировые СМИ утром 12 октября

Угрозы Туску, атаки на Эр-Рияд, давление на Киев и протесты «тараканов»: что пишут мировые СМИ утром 12 октября

Угрозы нападением на Туска, повторный удар по аэропорту Эр-Рияда, давление США на Киев и возвращение индийской «Партии тараканов» к протестам.

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