Минстрой хочет обязать УК устанавливать зарядные станции. Как это связано с концепцией электротранспорта России

Министерство строительства и ЖКХ России планирует обязать управляющие компании устанавливать зарядные станции для электромобилей на парковках и придомовых территориях даже без согласия жильцов и обращения в энергоснабжающие организации (РСО).
Министерство строительства и ЖКХ России планирует обязать управляющие компании устанавливать зарядные станции для электромобилей на парковках и придомовых территориях даже без согласия жильцов и обращения в энергоснабжающие организации (РСО).
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