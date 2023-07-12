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Минстрой хочет обязать УК устанавливать зарядные станции. Как это связано с концепцией электротранспорта России

Минстрой хочет обязать УК устанавливать зарядные станции. Как это связано с концепцией электротранспорта России

Министерство строительства и ЖКХ России планирует обязать управляющие компании устанавливать зарядные станции для электромобилей на парковках и придомовых территориях даже без согласия жильцов и обращения в энергоснабжающие организации (РСО).

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