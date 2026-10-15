Российские «Герани» уничтожили ПВД ГУР МО Украины на острове Змеиный Пункт временной дислокации подразделений ГУР МО Украины уничтожен на острове Змеиный в северо-западной части Чёрного моря.
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