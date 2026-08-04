Популярный японский кроссовер с рекордным простором и комфортом можно найти за 2 млн

В мире автомобилей с тремя рядами сидений не так много конкурентов.Если у вас в кошельке на покупку автомобиля около двух миллионов рублей, на вторичном рынке можно присмотреться к полноразмерному в кузове R52, выпущенному в 2012-2013 годах.
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