Популярный японский кроссовер с рекордным простором и комфортом можно найти за 2 млн

В мире автомобилей с тремя рядами сидений не так много конкурентов.Если у вас в кошельке на покупку автомобиля около двух миллионов рублей, на вторичном рынке можно присмотреться к полноразмерному в кузове R52, выпущенному в 2012-2013 годах.