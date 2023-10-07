Премьер Нетаньяху: ХАМАС заплатит беспрецедентную цену за атаки по Израилю

Палестинское исламистское движение ХАМАС заплатит беспрецедентную цену за атаки по Израилю. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил руководитель правительства еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
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