Происшествия
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Происшествия

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Глава ведомства поручил представить доклад о расследовании обстоятельств оказания небезопасных услуг заведением общественного питания в Ямало-Ненецком автономном округе

Глава ведомства поручил представить доклад о расследовании обстоятельств оказания небезопасных услуг заведением общественного питания в Ямало-Ненецком автономном округе

В средствах массовой информации сообщается, что в городе Салехарде после употребления  готовой продукции одной из местных служб доставки заведения общественного питания более 30 человек, в том числе несовершеннолетние, почувствовали ухудшение самочувствия, им потребовалась медицинская помощь.

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