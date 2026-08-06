Глава ведомства поручил представить доклад о расследовании обстоятельств оказания небезопасных услуг заведением общественного питания в Ямало-Ненецком автономном округе

В средствах массовой информации сообщается, что в городе Салехарде после употребления готовой продукции одной из местных служб доставки заведения общественного питания более 30 человек, в том числе несовершеннолетние, почувствовали ухудшение самочувствия, им потребовалась медицинская помощь.