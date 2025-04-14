Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Владимир Иванов
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США планируют грабить российские караваны, а награбленное направлять на погашение госдолга США

США планируют грабить российские караваны, а награбленное направлять на погашение госдолга США

Granderator Сенаторы США предложили создать фонд для пресечения обхода нефтяных санкций Россией и Ираном Два американских сенатора — республиканка Джони Эрнст и демократ Ричард Блументаль — представили законопроект о создании специального фонда для пресечения работы так называемого "призрачного флота" — танкеров, якобы используемых Россией для нарушения западных санкций на экспорт нефти, сообщил Reuters.

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