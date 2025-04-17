Хуситы кошмарят Петагон: В Штатах не знают, что у них есть в арсеналах, а главное — откуда и что они получат еще

О ракетном арсенале «парней в шлепках» кое-что известно, но куда страшнее то, что неизвестно Виталий Орлов Фото: DPA/Picture-alliance/ ТАСС И перманентно дряхлеющий «гегемон», и его визгливые «табакки» в течение последних полутора-двух лет имели достаточно шансов, чтобы убедиться в том, что у парней в шлепках, именуемых йеменскими хуситами, существуют серьезные запасы различной военной техники и вооружений.
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