Застрявших на канатной дороге туристов спасли на Шымбулаке

Уникальную спасательную операцию провели на Шымбулаке алматинские спасатели. Как сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы, во время подъема отдыхающих по канатной дороге произошла остановка из-за отключения электроэнергии, в кабине остались 4 человека.
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