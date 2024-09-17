Его давно считали опасным, а в некоторых кругах он заработал славу мошенника.The Wall Street Journal сообщает, что в годы "проукраинского активизма" Раут вёл себя настолько "беспорядочно", что это вынуждало других граждан сообщать о его поведении властям США.
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