Potap1956 Вы только посмотрите, какую ересь и абсурд озвучили в организации ПАСЕ. Там вдруг пришли к выводу, что после 2024 года президент России не будет являться легитимным.
В ПАСЕ решили "лишить" Путина статуса президента. В МИД РФ молчать не стали, ответили жестко
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лора Лора
Саша а ты наверно хочешь ходарковского или еще какую нибудь русофобскую Сволочь лишь бы это было дерьмографично ??? А сейчас при нормальном Президенте плохо ? Поезжай в еврожопию и посмотри на временщиков. Они за народ и свою Страну не пекуться, а только о себе и "гегемоне"...Такого хочешь?
Ответить
33 мин.
Олег Орлов
Не говорильня, а сообщество балаболов... Президент решает цели и задачи, которое задаёт сообщество граждан России... Хорошо или плохо, это уже внутренний вопрос... Не всегда хорошо и не всегда плохо, что присуще вообще любому руководителю, любой страны... Если бы всё было хорошо в той же Франции, не пришлось бы разгонять демонстрации...
Ответить
4 мин.
Валерий Ребров
Ну уж если президент России начал СВО то ему его и заканчивать, коней на переправе не меняют
Ответить
54 сек.
Свежие комментарии