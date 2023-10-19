Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 829 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Ребров
    Ну уж если президент России начал СВО то ему его и заканчивать, коней на переправе не меняютВ ПАСЕ решили "ли...
  • Олег Орлов
    Не говорильня, а сообщество балаболов... Президент решает цели и задачи, которое задаёт сообщество граждан России... ...В ПАСЕ решили "ли...
  • Святослав Сюткин
    умник - поучись вначале ,а потом порасуждай!Challenger и Abra...

В ПАСЕ решили "лишить" Путина статуса президента. В МИД РФ молчать не стали, ответили жестко

В ПАСЕ решили "лишить" Путина статуса президента. В МИД РФ молчать не стали, ответили жестко

Potap1956 Вы только посмотрите, какую ересь и абсурд озвучили в организации ПАСЕ. Там вдруг пришли к выводу, что после 2024 года президент России не будет являться легитимным.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лора Лора
Саша а ты наверно хочешь ходарковского или еще какую нибудь русофобскую Сволочь лишь бы это было дерьмографично ??? А сейчас при нормальном Президенте плохо ? Поезжай в еврожопию и посмотри на временщиков. Они за народ и свою Страну не пекуться, а только о себе и &quot;гегемоне&quot;...Такого хочешь?
Ответить
33 мин.
Олег Орлов
Не говорильня, а сообщество балаболов... Президент решает цели и задачи, которое задаёт сообщество граждан России... Хорошо или плохо, это уже внутренний вопрос...  Не всегда хорошо и не всегда плохо, что присуще вообще любому руководителю, любой страны... Если бы всё было хорошо в той же Франции, не пришлось бы разгонять демонстрации...
Ответить
4 мин.
Валерий Ребров
Ну уж если президент России начал СВО то ему его и заканчивать, коней на переправе не меняют
Ответить
54 сек.

Картина дня

наверх