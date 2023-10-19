В ПАСЕ решили "лишить" Путина статуса президента. В МИД РФ молчать не стали, ответили жестко

Лора Лора Саша а ты наверно хочешь ходарковского или еще какую нибудь русофобскую Сволочь лишь бы это было дерьмографично ??? А сейчас при нормальном Президенте плохо ? Поезжай в еврожопию и посмотри на временщиков. Они за народ и свою Страну не пекуться, а только о себе и "гегемоне"...Такого хочешь?

Олег Орлов Не говорильня, а сообщество балаболов... Президент решает цели и задачи, которое задаёт сообщество граждан России... Хорошо или плохо, это уже внутренний вопрос... Не всегда хорошо и не всегда плохо, что присуще вообще любому руководителю, любой страны... Если бы всё было хорошо в той же Франции, не пришлось бы разгонять демонстрации...