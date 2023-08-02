Конгрессмен Маккарти обвинил минюст в нападках на Трампа

Кевин Маккарти, спикер палаты представителей США, обвинил Минюст страны в желании подавить бывшего президента Дональда Трампа, который многими воспринимается как главный оппонент действующего главы Белого дома Джо Байдена на предстоящих выборах .
Кевин Маккарти, спикер палаты представителей США, обвинил Минюст страны в желании подавить бывшего президента Дональда Трампа, который многими воспринимается как главный оппонент действующего главы Белого дома Джо Байдена на предстоящих выборах .
Свежие комментарии