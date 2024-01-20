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Байден готов пересмотреть свою позицию по миграционному вопросу ради Украины

Байден готов пересмотреть свою позицию по миграционному вопросу ради Украины

Президент США Джо Байден готов пересмотреть свою позицию по миграционному вопросу ради Украины. Он заявил, что согласится пойти на изменение пограничной политики и даже закона об убежище для мигрантов, если это поможет продолжать оказывать помощь киевскому режиму.

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