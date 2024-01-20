Президент США Джо Байден готов пересмотреть свою позицию по миграционному вопросу ради Украины. Он заявил, что согласится пойти на изменение пограничной политики и даже закона об убежище для мигрантов, если это поможет продолжать оказывать помощь киевскому режиму.
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