Президент США Джо Байден готов пересмотреть свою позицию по миграционному вопросу ради Украины. Он заявил, что согласится пойти на изменение пограничной политики и даже закона об убежище для мигрантов, если это поможет продолжать оказывать помощь киевскому режиму.