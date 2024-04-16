Льготы для населения за оказание услуги – «Обращение с ТКО»

Региональный оператор по обращению с ТКО в Тульской области компания ООО «Хартия» предоставляет льготы на оплату услуги «Обращение с ТКО» для отдельных категорий граждан: многодетные семьи; несовершеннолетние дети мобилизованных и добровольцев, принимающих участие в специальной операции; собственники, не проживающие в жилом помещении.