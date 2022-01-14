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Видео с места падения экскурсионного самолета на Алтае

Видео с места падения экскурсионного самолета на Алтае

Пилот и пассажир рухнувшего на Алтае легкомоторного самолета "Аэропракт-22" получили тяжелые травмы. Пострадавших доставили в больницу Бийска, были проведены консультации реаниматолога и хирурга, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.

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