38-летний Горбанец забил с центра поля в матче Медиалиги. Он мог выбить мяч в аут для победы, но решился на удар

Полузащитник ФК «Матч ТВ» отличился в игре первого тура Winline Медиалиги против GOATS (2:0). В самой концовке матча, когда чистое время уже истекло, 38-летнему хавбеку было достаточно выбить мяч в аут для того, чтобы его команда одержала победу, – на тот момент «Матч» вел со счетом 1:0.
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