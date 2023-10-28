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Глава СК запросил доклад о воспрепятствовании работе журналистов "Известий"

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после того, как журналистам "Известий" помешали снять сюжет о ценах на продукты питания в магазине на юге Москвы.

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