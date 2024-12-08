В Бурятии спасли туриста, который сломал ногу при подъёме на Пик Любви Пострадавший турист. Обложка © VK / Агентство ГО и ЧС Бурятии В Бурятии в горах Тункинского района 37-летний турист сорвался со склона и повредил ногу, идти дальше мужчина не смог, его товарищи вызвали спасателей, которые смогли эвакуировать пострадавшего в сложных условиях.