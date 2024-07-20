Тлеющий мусор на Медвежьегорском полигоне вновь засыпают грунтом

На Медвежьегорском полигоне вновь работает спецтехника, сообщила глава района Людмила Журавлева. На территории полигона твердых бытовых отходов, с целью ликвидации процесса внутреннего тления МУП “МЭСП” задействовал спецтехнику для отсыпки полигона грунтом.
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