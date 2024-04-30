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Стримерша из Краснодара открыто оскорбляет Россию, ДНР и героев СВО

Стримерша из Краснодара открыто оскорбляет Россию, ДНР и героев СВО

Разве кто-то не знает, что Россия освобождает свои новые регионы, люди в которых громко и чётко попросили нашу страну принять их под своё крыло, освобождает когда-то бывшую братскую республику от необандеровщины? Да все знают.

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Комментарии
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t
tolip
Кларнетиска,шаболда
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Леонид Цырлов
Выгнать обратно, что бы воздух не портила!😡
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11 час.
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
гнать на Украину блядь
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