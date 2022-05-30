В Минздраве ДНР рассказали, сколько детей погибло в республике с 2014 года

Начальник Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава ДНР Дмитрий Калашников заявил, что за восемь лет вооруженного конфликта на территории Донецкой Народной Республики погибли 117 детей, 35 из которых с февраля текущего года.