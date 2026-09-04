Россельхознадзор разъяснил, как поставить домашнюю птицу на учёт

С 1 сентября 2026 года владельцы птиц и кроликов должны ставить их на учёт, если животных больше 10, сообщили в Россельхознадзоре.
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Что за БРЕД от Россельхознадзора? Неужели там все с ума выжили?