Гидропрогноз на весну-2025 опубликован в Новосибирске

Осеннее увлажнение почв в бассейнах рек Новосибирской области составило 86-156 % от нормы. Несмотря на переувлажнение в период уборки урожая, в конце октября, перед установлением снежного покрова, верхние слои почвы имели оптимальное или недостаточное увлажнение.
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