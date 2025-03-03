Гидропрогноз на весну-2025 опубликован в Новосибирске

Осеннее увлажнение почв в бассейнах рек Новосибирской области составило 86-156 % от нормы. Несмотря на переувлажнение в период уборки урожая, в конце октября, перед установлением снежного покрова, верхние слои почвы имели оптимальное или недостаточное увлажнение.