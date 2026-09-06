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Алекперов: ЛУКОЙЛу хватает двух-трех недель для восстановления НПЗ

Алекперов: ЛУКОЙЛу хватает двух-трех недель для восстановления НПЗ

На восстановление нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) ЛУКОЙЛу достаточно двух-трех недель, заявил основатель компании Вагит Алекперов в комментарии ИС «Вести».

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