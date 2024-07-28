Николай Цискаридзе: «Мы в СССР были одеты в тряпьё!». То ли дело сегодня, правда?

Ни для кого давно не секрет, что наши звёзды сцены живут в своём отдельном мире. И дело даже не в том, что они отгораживаются от своих любимых поклонников трёхметровыми заборами и охраной, а в том, как они мыслят и рассуждают.
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