.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Российские военнослужащие восстановили захоронения советских воинов на кладбище участников Великой Отечественной войны в Таджикистане
- Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 нанесли удар авиационным вооружением по живой силе ВСУ
- В Волгограде состоялась акция Военно-Морского Флота «Огонь памяти» с взятием частички Вечного огня на Мамаевом кургане
Свежие комментарии