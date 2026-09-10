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Регионы России

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Компания Геоскан создала 3D-модель Агадира с помощью спутника ИнноСат16

Компания Геоскан создала 3D-модель Агадира с помощью спутника ИнноСат16

Специалисты компании отметили корректность выбранных технических решений и правильность работы систем наведения, ориентации и стабилизации спутника, что подтверждается плавным видеопролётом над регионом, созданным методом интерполяции.

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