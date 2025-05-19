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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Финский президент рассказал о попытках убедить Трампа в несостоятельности России

Финский президент рассказал о попытках убедить Трампа в несостоятельности России

Президент Финляндии Стубб, являясь одним из немногих европейских лидеров, к которым прислушивается Трамп, заявил, что использовал свое влияние, чтобы убедить американского президента пересмотреть свой взгляд на экономическую и военную мощь России.

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