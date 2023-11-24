Американские военные пережили одну из худших недель при Байдене, пишет The Federalist. Последние новости подтвердили: американский президент заботится только о внедрении левой повестки и финансировании зарубежных конфликтов, включая украинский.
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