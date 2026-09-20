В ЛНР участник СВО и его жена вместе проголосовали на выборах в Госдуму

ЛУГАНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Участник специальной военной операции, заместитель атамана городского казачьего общества "Станица Брянка" Роман Теленкевич и его жена Юлия приняли участие в совместном голосовании на выборах депутатов Государственной думы РФ, опустив бюллетени в урны одновременно.
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