В РЖД разрешили провозить животных без выкупа всего купе

В РЖД с января 2025 года обновились правила перевозки животных в поездах дальнего следования. Об этом в среду, 1 января, сообщил замгендиректора «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Станислав Зотин.
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