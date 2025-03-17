Жительница Северной Осетии выразила слова благодарности сотрудникам уголовного розыска

Старшие оперуполномоченные отдела полиции № 3 Управления МВД России по г. Владикавказу майор полиции Сослан Дзитоев и старший лейтенант полиции Давид Биганов поставили точку в неприятной истории, которая произошла в одном из многоквартирных домов.
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