Минобороны сообщило об уничтожении 11 морских беспилотников ВСУ за неделю

Корабли Черноморского флота уничтожили за неделю 11 безэкипажных катеров ВСУ. Об этом в своей сводке о проведении специальной военной операции в период с 28 декабря 2024 года по 3 января 2025 года сообщила пресс-служба Минобороны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии