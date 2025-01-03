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Минобороны сообщило об уничтожении 11 морских беспилотников ВСУ за неделю

Минобороны сообщило об уничтожении 11 морских беспилотников ВСУ за неделю

Корабли Черноморского флота уничтожили за неделю 11 безэкипажных катеров ВСУ. Об этом в своей сводке о проведении специальной военной операции в период с 28 декабря 2024 года по 3 января 2025 года сообщила пресс-служба Минобороны.

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