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«Миннесота» победила в 1-м матче при Хайнсе – 3:1 с «Сент-Луисом». Клуб прервал серию из 7 поражений, Капризов – без очков

«Уайлд» одержали победу над «Блюз» (3:1) в первом матче под руководством нового тренера.  Джон Хайнс сменил Дина Эвасона на фоне серии из 7 поражений подряд.

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